Live dabei: Die Ice Tigers als VIP gegen Köln erleben

Gemeinsam mit Telekom Sport verlosen wir 2x2 Tickets fürs erste Play-off-Spiel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die DEL-Hauptrunde 2017/18 ist Geschichte, jetzt geht es in den Play-offs für die Thomas Sabo Ice Tigers um alles. Zum Auftakt der Viertelfinale-Serie gastieren die Kölner Haie in der Arena - und Sie können mit etwas Glück live dabei sein.

Sie haben die Möglichkeit live dabei zu sein, wenn sich die Ice Tigers über einen Treffer im ersten Play-off-Spiel gegen Köln freuen. Foto: Roland Fengler



Das Play-off-Viertelfinale können Eishockey-Fans zwar bei Telekom Sport im TV verfolgen, doch noch schöner ist es natürlich, live in der Arena dabei zu sein. Und genau das ist möglich: Zusammen mit Telekom Sport verlosen wir 2x2 VIP-Tickets für das Spiel der Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Kölner Haie am kommenden Mittwoch (im Live-Blog auf nordbayern.de) Bully in der Arena ist um 19.30 Uhr.

Alles was Sie dafür tun müssen, ist folgende Gewinnspielfrage richtig zu beantworten: Wie viele Spieler der Thomas Sabo Ice Tigers standen im Kader der Eishockey-Olympiamannschaft von Pyeongchang 2018?

Die Antwort schicken Sie in einer Mail mit dem Betreff "Play-off-Viertelfinale" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Bitte geben Sie unbedingt Vor- und Nachname, Anschrift, Alter, Handy-Nummer und E-Mail-Adresse an! Einsendeschluss ist Dienstag, 13. März 2018, um 10 Uhr.

Informationen zur Teilnahme:

Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet und nicht gespeichert. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.

