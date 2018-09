Live! Der HCE will auch beim Bergischen HC begeistern

Glückt Erlangens Vorzeigehandballern im zweiten Spiel der zweite Sieg? - vor 54 Minuten

SOLINGEN - Zum Auftakt in die neue Saison präsentierte sich der HCE in famoser Frühform, der 30:22-Heimsieg gegen Gummersbach geriet eindrucksvoll. Beim Bergischen HC will das Eyjolfsson-Ensemble heute nachlegen (19 Uhr). Ob die Erlanger beim starken Aufsteiger erneut überzeugen? Christoph Benesch nimmt Sie im FACKELMANN-LiveBlog mit auf die Platte!

Christoph Benesch Erlangen E-Mail