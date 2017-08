Live: Der Jahn empfängt Kiel, Heidenheim auf dem Kiez

Drei Spiele am Samstag - Der Samstag in der 2. Bundesliga! - vor 1 Stunde

DUISBURG - Nach dem ersten Saisonsieg in Ingolstadt wollen euphorisierte Regensburger am Samstag gegen Kiel nachlegen. In der anderen Partie ist Heidenheim zu Gast auf der Reeperbahn. Bereits am Freitag feierte Darmstadt 98 in Duisburg den nächsten Dreier.

Nach dem Sieg beim FC Ingolstadt möchte Jahn Regensburg am Samstag gegen Holstein Kiel gerne nachlegen. © Sven Hoppe/dpa



Nach dem Sieg beim FC Ingolstadt möchte Jahn Regensburg am Samstag gegen Holstein Kiel gerne nachlegen. Foto: Sven Hoppe/dpa



+++Hier geht's zur Live-Konferenz!+++

MSV Duisburg - Darmstadt 98 1:2 (1:1)

Darmstadt 98 lässt sich auf dem angepeilten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga nicht beirren. Am Freitag setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Frings durch einen späten Treffer von Yannick Stark (88. Minute) mit 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger MSV Duisburg durch und feierte zum Auftakt des 4. Zweitliga-Spieltags den dritten Saisonsieg.

Die Lilien sind auf Kurs: Darmstadt 98 gewinnt auch in Duisburg und feiert den dritten Sieg im vierten Spiel. © Ina Fassbender/dpa



Die Lilien sind auf Kurs: Darmstadt 98 gewinnt auch in Duisburg und feiert den dritten Sieg im vierten Spiel. Foto: Ina Fassbender/dpa



Vor 16.297 Zuschauern in Duisburg ging der MSV zunächst durch Moritz Stoppelkamp (25.) gegen starke Gäste in Führung. Marvin Mehlem (35.) markierte den Ausgleich für Darmstadt, ehe Stark den Siegtreffer erzielte. MSV-Keeper Mark Flekken parierte einen Foulelfmeter (78.) von Tobias Kempe.

dpa