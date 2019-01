Live: Deutschland fordert Weltmeister Frankreich

Franzosen treten ohne Superstar Nikola Karabatic an

BERLIN - Jetzt kommt der Weltmeister: Im vierten Vorrundenspiel der Heim-WM (Dienstagabend, 20.30 Uhr) geht es für die deutschen Handballer gegen Frankreich um den Einzug in die Hauptrunde. Gelingt der deutschen Mannschaft ein Sieg? Unser Live-Ticker gibt die Antwort!

Steffen Weinhold geht gerne dahin, wo es wehtut. Das dürfte auch gegen Frankreich wichtig werden. © Kay Nietfeld



Je nach Ausgang gibt es verschiedenen Szenarien für den weiteren Turnierverlauf.

Sieg: Gewinnt Prokops Mannschaft gegen den Weltmeister, steht sie sicher in der Hauptrunde und kann das Halbfinale aus eigener Kraft erreichen. Verliert Russland zuvor gegen Brasilien, könnte die DHB-Auswahl sogar 4:0 Punkte nach Köln mitnehmen.

Remis: Auch ein Unentschieden reicht sicher für den Einzug in die nächste Runde. Denn egal wie das Spiel vorher zwischen Russland und Brasilien ausgeht - auf den vierten Rang könnte die DHB-Auswahl dann nicht mehr zurückfallen. Die Ausgangsposition würde sich jedoch verschlechtern, wenn Russland ebenfalls weiterkommt. In diesem Fall nähme die deutsche Mannschaft nur zwei Punkte in die Hauptrunde mit.

Niederlage Verliert die DHB-Auswahl, ist das Weiterkommen gefährdet. Dann muss der Gastgeber zum Vorrundenabschluss gegen Serbien auf jeden Fall punkten, um das vorzeitige WM-Aus abzuwenden. Bei einem Erreichen der Hauptrunde würde die Ausgangsposition im Kampf um das Halbfinalticket davon abhängen, wer die deutsche Mannschaft begleitet. Kommt Brasilien weiter, wäre bei 2:2 Zählern noch alles drin. Schafft es Russland, hätte die DHB-Auswahl ihr sportliches Schicksal bei dann 1:3 Punkten nicht mehr in der eigenen Hand.

Die französischen Handballer verzichten für das WM-Topspiel gegen Deutschland übrigens auf eine Nachnominierung von Superstar Nikola Karabatic. Das bestätigte eine Sprecherin des Weltverbandes IHF am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Der dreifache Welthandballer Karabatic befindet sich seit Samstag in Berlin und trainiert derzeit mit der französischen Mannschaft. Zuvor war er wegen einer Zeh-Operation mehrere Wochen verletzt ausgefallen. Wann und ob die Franzosen ihn in ihren 16 Spieler umfassenden WM-Kader berufen, haben sie bisher offen gelassen.

