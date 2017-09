Live: DFB-Elf will gegen Norwegen WM-Ticket lösen

Bundestrainer Löw tauscht dreimal - Timo Werner kehrt nach Stuttgart zurück - vor 15 Minuten

STUTTGART - Sie waren nicht zufrieden nach dem 2:1-Auswärtserfolg am Freitag gegen Tschechien. Die deutsche Nationalmannschaft will heute (20.45 Uhr) gegen Norwegen eine Leistungssteigerung abrufen und mit einem Sieg Platz eins in der Gruppe C vorzeitig sichern. Hier geht's zum Live-Ticker.

+++ Hier gehts zum Live-Ticker +++

vah