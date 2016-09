Live! Die Bundesliga-Konferenz am Dienstag

Dortmund beim Spitzenspiel in Wolfsburg - Freiburg empfängt den HSV - vor 52 Minuten

WOLFSBURG - Zum Auftakt der englischen Woche in der Bundesliga kommt es in Wolfrburg zwischen dem VfL und Borussia Dortmund zu einem Spitzenspiel. Außerdem empfängt Ingolstadt Frankfurt, Hamburg ist in Freiburg zu Gast und Darmstadt liefert sich ein Duell mit der TSG Hoffenheim. Hier geht's zur Live-Konferenz!

Mario Götze will wieder treffen: Nachdem er gegen Darmstadt nicht zum Einsatz kam, steht er heute in der Startelf. © dpa/Sebastian Kahnert



