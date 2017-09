Live: Die Zebras gastieren auf der Bielefelder Alm

Ingolstadt empfängt Aue - FCK tritt in Kiel an - vor 1 Stunde

BIELEFELD - Arminia Bielefeld kann mit einem Punkt zu Hause gegen den MSV Duisburg zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Liga klettern. Ingolstadt will nach dem ersten Saisonsieg gegen Aue nachlegen. In Kiel trifft Holstein auf die Roten Teufel - alle Spiele in der Live-Konferenz.

+++ Die Samstagsspiele der 2. Liga im Live-Ticker +++

