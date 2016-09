Live! Die Zweitliga-Konferenz am Freitag

Schwaben-Duell in Stuttgart - Aue fordert Spitzenreiter Braunschweig heraus - vor 1 Stunde

STUTTGART - Der vierte Spieltag in der 2. Bundesliga startet mit einem Schwaben-Duell. Absteiger VfB Stuttgart will sich mit einem Heimsieg gegen Heidenheim in der Spitzengruppe festbeißen. Währenddessen ist Tabellenführer Braunschweig in Aue gefordert. Hier geht's zur Live-Konferenz!

