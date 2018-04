Live: "Do or die"! Erzwingen die Ice Tigers Spiel sieben?

Nürnberg muss Spiel sechs gegen die Eisbären gewinnen - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Bis auf den 4:1-Sieg der Ice Tigers in Spiel vier waren die bisherigen Duelle in der Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin knappe Angelegenheiten. Doch all das zählt heute nicht mehr - in Spiel sechs müssen die Wilson-Schützlinge gewinnen. Hier geht's zum Live-Ticker!

sha