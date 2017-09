Live! Dresden will Anschluss nach oben halten

Regensburg gastiert in Düsseldorf - Heidenheim empfängt Absteiger Darmstadt - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Am zweiten Spieltag der englischen Woche trifft in der 2. Bundesliga Dresden auf Bielefeld, Darmstadt ist zu Gast in Heidenheim und Regensburg kickt bei der Fortuna in Düsseldorf. Den Mittwochs-Spieltag gibt es hier im Live-Ticker!

