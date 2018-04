Live! Düsseldorf ist in Heidenheim unter Zugzwang

Fortuna will zurück in Erfolgsspur - Darmstadt empfängt Braunschweig - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Fortuna Düsseldorf will heute in Heidenheim die Niederlage gegen den VfL Bochum vergangene Woche vergessen machen. SV Darmstadt 98 hofft zudem auf einen Dreier gegen Braunschweig und Düsseldorfer Schützenhilfe. Die Sonntags-Spiele in der Live-Konferenz!

+++ Hier geht's zum Live-Ticker! +++

Zu den Spielberichten der Partien vom Freitag und Samstag bitte hier entlang!

