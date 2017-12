Live: FC Bayern bittet PSG zum Gruppen-Endspiel

Deutscher Rekordmeister will versöhnlichen Abschluss - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Es kracht nochmal richtig in der Königsklasse: Zum letzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League hat der FC Bayern München die Scheich-Stars von Paris St. Germain zu Gast. Eckpunkte des Abends: Eine offene Rechnung und nur noch theoretische Chancen auf den Gruppensieg.

Die Bayern um "Krieger" Arturo Vidal (links) sind so richtig heiß: Heute Abend will der Rekordmeister die Rechnung aus der 0:3-Hinspiel-Pleite unbedingt begleichen. © NN



Die Bayern um "Krieger" Arturo Vidal (links) sind so richtig heiß: Heute Abend will der Rekordmeister die Rechnung aus der 0:3-Hinspiel-Pleite unbedingt begleichen. Foto: NN



+++ Hier geht's zum Konferenz-Live-Ticker +++

Es war der Knockout für Carlo Ancelotti als Trainer des FC Bayern München: Die 0:3-Pleite bei Paris St. Germain vor rund zwei Monaten. Nur Stunden später war der Italiener seinen Job beim Rekordmeister los, Jupp Heynckes übernahm. Am letzten Spieltag der Champions League kommt es nun zum Rückspiel in der Allianz Arena (ab 20:45 Uhr im Live-Ticker auf nordbayern.de). Die Ausgangslage ist klar: Der deutsche Meister will unbedingt mit einem Sieg die Fans in die europäische Winterpause schicken.

Gruppensieg eher Wunschdenken

Dieses Vorhaben als Erster der Tabelle umzusetzen, wird dabei aber zur Herkulesaufgabe: Die Bayern müssten mit vier Toren Unterschied gewinnen, um noch Last Minute an PSG vorbeizuziehen. Die Truppe um Weltrekord-Mann Neymar dürfte da aber etwas dagegen haben. Bereits das Hinspiel hat gezeigt, dass jeder Klub der Welt gegen Paris unter die Räder kommen kann. Immerhin: Für das Achtelfinale ist der FC Bayern aber schon vor der Partie qualifiziert. Am Mittwoch reist dann noch Borussia Dortmund zu Real Madrid, RB Leipzig hat Besiktas Istanbul zu Gast.

Die übrigen Spiele am Dienstag im Überblick:

Benfica Lissabon - FC Basel

Manchester United - ZSKA Moskau

Celtic Glasgow - RSC Anderlecht

FC Chelsea London - Atletico Madrid

AS Rom - Qarabag Agdam

Olympiakos Piräus - Juventus Turin

FC Barcelona - Sporting Lissabon