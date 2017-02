Live: Festigt Stuttgart gegen Sandhausen die Spitze?

VfB kann Tabellenführung weiter ausbauen - Pauli hofft auf Befreiungsschlag - vor 40 Minuten

STUTTGART - Durch das Unentschieden der Braunschweiger beim Club hat der VfB Stuttgart die Chance, sich an der Spitze abzusetzen. Das Schlusslicht St. Pauli kann auf Platz 16 klettern, Union Berlin sogar auf den Relegationsplatz. Am Samstag behaupteten sich die Münchner Löwen im Abstiegskampf gegen Karlsruhe dank später Tore.

1860 München - Karlsruher SC 2:1 (0:0)

Kai Bülow hat dem TSV 1860 München in allerletzter Sekunde einen Sieg gegen den Karlsruher SC beschert. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Bülow am Samstag beim 2:1 (0:0) für den Siegtreffer.

Joker Ivica Olic (57. Minute) hatte in einem spannenden Spiel nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung den Rückstand durch Jordi Figueras (48.) ausgeglichen. KSC-Akteur Grischa Prömel war in der Nachspielzeit gerade mit Gelb-Rot vom Platz gegangen, da traf Bülow vor 18.100 Zuschauern. Für Gäste-Trainer Mirko Slomka war es im dritten Spiel die erste Niederlage, für 1860 nach dem Pokal-Aus ein wichtiger Sieg.

Düsseldorf - Kaiserslautern 1:1 (0:0)

Die Fortuna kam am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Es war das siebte sieglose Spiel in Folge für die Fortuna. Immerhin gelang den Düsseldorfern erstmals seit fünf Spielen wieder ein Tor.

Marcell Sobottka glich zum 1:1 (59. Minute) aus, nach dem zuvor der eingewechselte Robert Glatzel (54.) die bis dahin schwachen Gäste in Führung gebracht hatte. Nach einer trostlosen ersten Hälfte wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal spannend, aber beiden Mannschaften gelang kein weiterer Treffer.

