Live: Frankfurt fordert Hoffenheim - BVB besiegt Stuttgart

Dortmund ist nach dem 0:6 gegen Bayern wieder auf Erfolgskurs - vor 1 Stunde

DORTMUND - Es beginnt schleppend, doch schließlich gelingt Borussia Dortmund acht Tage nach der 0:6-Klatsche beim FC Bayern der erhoffte Erfolg gegen Stuttgart. Im zweiten Spiel geht es zwischen Frankfurt und Hoffenheim um die Europa League.

+++ Frankfurt gegen Hoffenheim im Live-Ticker +++

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:0 (1:0)

Borussia Dortmund hat den Abstand auf den Tabellenzweiten Schalke 04 bis auf einen Punkt verkürzt. Sieben Tage vor dem Revier-Derby in Gelsenkirchen gewannen die Dortmunder ihr Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (1:0) und bleiben auf Champions-League-Kurs. Christian Pulisic brachte den BVB am Sonntag in der 38. Spielminute in Führung. Nach dem Wechsel erhöhten Michy Batshuayi (48.) und Maximilian Philipp (59.) für den Tabellendritten. Für die Stuttgarter war es im neunten Spiel unter Trainer Tayfun Korkut die erste Niederlage.

dpa