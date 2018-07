Live! Geht der englische Traum gegen Schweden weiter?

Three Lions greifen nach dem ersten Titel seit 1966 - vor 54 Minuten

SAMARA - So langsam wird es heiß bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland: Mit Brasilien verabschiedete sich am Freitag der nächste große Titelfavorit. Dieses Schicksal will England vermeiden: Die Three Lions um Superstar Harry Kane wollen unbedingt ins Halbfinale, müssen dazu aber erst einmal Schweden aus dem Weg räumen. It's coming home or not? Der Live-Ticker gibt die Antwort!

