Live! Gladbach ohne Stammkeeper Sommer gegen Stuttgart

Borussia empfängt den VfB - Bayern am Abend auf Schalke - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Der VfB Stuttgart ist am Dienstagabend ab 18.30 Uhr zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Ab 20.30 Uhr empfangen die Königsblauen aus Gelsenkirchen den Rekordmeister aus München, Leipzig gastiert derweil in Augsburg und Bremen versucht die Schmidt-Premiere in Wolfsburg zu sabotieren. Den Bundesliga-Spieltag gibt's hier im Live-Ticker!

+++ Zum Live-Ticker der Bundesliga-Konferenz bitte hier entlang! +++