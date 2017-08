Live! Haben die Schanzer das Siegen verlernt?

FCI hat Regensburg zu Gast - Sandhausen trumpft in Dresden auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zwei Spitzenreiter gab's an diesem Zweitliga-Spieltag schon. Am Samstag löste der SV Sandhausen den SV Darmstadt 98 ab, am Sonntag soll's aus Club-Sicht den nächsten Führungswechsel geben. Im Komplementärspiel in Ingolstadt streben noch punktlose Schanzer und Regensburger den ersten Dreier und damit einen Schritt aus dem Keller an.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Dario Lezcano und seine Ingolstädter möchten gegen den Jahn aus Regensburg einmal öfter jubeln als der Gegner. © dpa



Dynamo Dresden - SV Sandhausen 0:4 (0:1)

Der SV Sandhausen bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auch nach drei Spieltagen ungeschlagen. Dank einer taktisch überragenden Leistung gewann Sandhausen am Samstag bei Dynamo Dresden mit 4:0 (1:0). Leart Paqarada (25.) hatte die Gäste vor 27.253 Zuschauern in Führung gebracht. Die Dresdner, die ihre erste Niederlage kassierten, hatten keine Ideen, um die disziplinierte Abwehr der Gäste zu überwinden. Lucas Höler (71.), Haji Wright (79.) und Nejmeddin Daghfous (89.) erzielten die weiteren Tore.

Der SV Sandhausen präsentierte sich auch in Dresden in Hochform und watschte Dynamo mit 4:0 ab. © dpa/Thomas Eisenhuth



Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0)

Fortuna Düsseldorf ist der Sprung in die Aufstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Am Samstag bezwang das Team von Trainer Friedhelm Funkel den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (1:0) und kletterte am 3. Spieltag mit nunmehr sieben Punkten vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Vor 25.227 Zuschauern in Düsseldorf erzielten Ihlas Bebou (43. Minute) und Florian Neuhaus (76.) die Tore. Die Fortuna spielte effektiv und nutzte die erste Torchance der Partie durch den Kopfball von Bebou zur Führung. Kaiserslautern hielt dagegen, blieb aber im Angriff harmlos und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

1. FC Heidenheim - MSV Duisburg 1:2 (0:0)

Aufsteiger MSV Duisburg hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim gedreht und mit dem 2:1 (0:1) den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Moritz Stoppelkamp (61. Minute) und Borys Tashchy (66.) trafen am Samstag für die Zebras. Erst zwei Minuten vor dem Ausgleich hatte Heidenheims Neuzugang Robert Glatzel den Gastgeber vor 10.200 Zuschauern in der Voith-Arena in Führung geschossen. Heidenheim drückte in der Schlussphase, vergab aber in der 89. Minute die größte Gelegenheit zum 2:2, als ein Schuss von Marcel Titsch-Rivero auf der Linie geblockt wurde. In der Tabelle zog der MSV nach drei Spielen mit nun vier Punkten am FCH vorbei.

SV Darmstadt – FC St. Pauli 3:0 (1:0)

SV Darmstadt 98 hat den FC St. Pauli mit 3:0 (1:0) besiegt und sich damit zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Im mit 17.400 Zuschauern ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Kevin Großkreutz (9.), Tobias Kempe (49., Foulelfmeter) und Yannick Stark (82.) die Treffer für den Erstliga-Absteiger. Für St. Pauli vergab Sami Allagui in der 67. Minute einen Handelfmeter.

Eintracht Braunschweig – Erzgebirge Aue 1:1 (1:1)

Düsseldorf gewinnt gegen Kaiserslautern und bleibt oben dran. © dpa/Kay Nietfeld



Der FC Erzgebirge Aue hat im ersten Spiel nach der Beurlaubung von Trainer Andreas Letsch ein 1:1 (1:1) bei Eintracht Braunschweig erkämpft. Das Team von Interimscoach Robin Lenk verdiente sich am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag den Punkt und besaß gute Möglichkeiten für einen Sieg. Dimitrij Nazarov brachte Aue vor 20.300 Zuschauern im Eintracht-Stadion mit einem Volleyschuss nach 24 Minuten in Führung, Salim Khelifi glich nur zwei Minuten später für die ansonsten enttäuschenden Braunschweiger aus. Aue hatte sich nach dem schlechten Saisonstart am vergangenen Montag von Trainer Letsch getrennt.

