Live! Hecking unter Druck: Gelingt Gladbach der Dreier?

Fohlen empfangen zum Auftakt des 31. Spieltags abstiegsgefährdete Wolfsburger - vor 1 Stunde

MÖNCHENGLADBACH - Viel Kredit hat Dieter Hecking nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach - schon die Partie gegen Wolfsburg am Freitagabend könnte Auswirkungen auf die Zukunft des ehemaligen Club-Trainers am Niederrhein haben. Gegen den abstiegsbedrohten VfL muss im Kampf um Europa dringend ein Sieg her.

dpa