Live: HSV unter Zugzwang - Bayern gastiert in der Autostadt

Die Live-Konferenz der Bundesliga am 23. Spieltag! - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Spannung in Deutschlands Fußball-Oberhaus: Während der FC Bayern an der Spitze einsam seine Runden dreht, sind am Samstag gleich fünf Kellerkinder im Einsatz. Neben Schlusslicht Köln hofft auch der HSV auf einen Dreier, nachdem Mainz bereits am Freitag vorlegte.

+++ Hier geht's zum Live-Ticker! +++

Hertha BSC - FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Den Spielbericht vom Freitagsspiel finden Sie hier.

ama