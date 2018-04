Live! Ice Tigers wollen ersten Auswärtssieg in Berlin

Wilson-Team kann mit Sieg erstmals die Oberhand gegen die Berliner gewinnen - vor 21 Minuten

BERLIN - Mit breiter Brust dürfte das Team von Rob Wilson in der Hauptstadt angekommen sein. Nach dem überzeugenden 4:1 können die Ice Tigers heute einen großen Schritt in Richtung Playoff-Finale machen. Dazu muss allerdings der erste Auswärtssieg in der Serie bei den Eisbären her. Hier geht es zum Live-Ticker!

Live-Ticker: Matthias Weichmann E-Mail