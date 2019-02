Live: Kellerduell in Aue - hält Kiel den Anschluss?

In der Sonntags-Konferenz der 2. Liga warten heiße Duelle - vor 1 Stunde

AUE - Die Konkurrenz hat vorgelegt, für Holstein Kiel heißt es deshalb am Sonntag in Magdeburg: Punkte sind Pflicht, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Außerdem: Heidenheims Pokal-Helden müssen nach Darmstadt, während Aue das Schlusslicht aus Ingolstadt empfängt.

ama