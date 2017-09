Live: Kellerduell in Bochum, Darmstadt empfängt Dresden

Schwächelnde Ingolstädter möchten im Ruhrgebiet wieder punkten - vor 51 Minuten

BOCHUM - Dieser Sonntag bietet mehr als nur Frankenderby: Auch andernorts geht's in der 2. Bundesliga heiß her. Der VfL Bochum empfängt den FC Ingolstadt im Duell der kriselnden Ex-Bundesligisten, während der Absteiger aus Darmstadt sich gegen Dynamo Dresden behaupten muss. Beide Partien verfolgen Sie am besten bei uns im Live-Ticker!

ama