Live! Kommt Bielefeld den Nürnbergern näher?

Der Club-Konkurrent ist in Braunschweig gefordert - vor 16 Minuten

BRAUNSCHWEIG - Acht Punkte beträgt der Rückstand der seit drei Spielen ungeschlagenen Arminen auf den Club. Um sich an den FCN und damit auch an die Aufstiegsplätze noch einmal heranzupirschen, peilen die Schützlinge von Jeff Saibene in Braunschweig heute einen Sieg an. Ob er den Ostwestfalen an der Hamburger Brücke gelingt? Der Live-Ticker weiß es!

+++ Hier geht's zum Live-Ticker! +++

apö