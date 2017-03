Live: KSC schielt auf Rang 16 - Pauli will die Löwen ärgern

Karlsruhe empfängt Hannover, Kiez-Klub zu Gast in München - vor 5 Minuten

KARLSRUHE/MÜNCHEN - 0:5 verlor der Karlsruher SC am Montagabend beim FC St. Pauli und braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Kiez-Kicker möchten den Schwung natürlich auch gegen 1860 München mitnehmen. In Dresden reichten derweil Dynamo zwei Kutschke-Buden nicht zum Sieg.

St. Pauli hofft den Schwung aus dem 5:0-Sieg gegen Karlsruhe mitzunehmen, während der KSC den Anschluss an den Relegationsplatz sucht. © dpa



St. Pauli hofft den Schwung aus dem 5:0-Sieg gegen Karlsruhe mitzunehmen, während der KSC den Anschluss an den Relegationsplatz sucht. Foto: dpa



+++ Hier geht's zum Live-Ticker! +++

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:0)

Ihlas Bebou hat die Talfahrt von Fortuna Düsseldorf gestoppt. Der Angreifer erzielte mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) den 2:1 (0:1)-Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im West-Derby gegen den VfL Bochum. Düsseldorf hatte zuvor neun Liga-Spiel hintereinander nicht gewinnen können.

Vor 24.556 Zuschauern in Bochum schoss der frühere Club-Angreifer Peniel Mlapa (43. Minute) die Hausherren in Führung. Rouwen Hennings (48.) erzielte den Ausgleich. Der Bochumer Dominik Wydra sah Gelb-Rot (90.).

Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 3:3 (2:2)

Dynamo Dresden hat auch das fünfte Heimspiel in Serie nicht gewonnen. Die Sachsen drehten zwar einen 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Kaiserslautern in eine Führung. Doch die Gäste schafften noch den Ausgleich zum 3:3 (2:2). Dennoch bleibt Dynamo als Fünfter am Spitzen-Quartett der 2. Bundesliga dran.

Vor 28.907 Zuschauern ging der FCK mit einem Doppelpack von Robert Glatzel (19./27.) in Führung. Fünf Minuten später sorgte Manuel Konrad (32.) für den Anschlusstreffer. Der zuvor im Strafraum geklammerte Stefan Kutschke (45.+2/77.) - der als Leihgabe des FCN in Elbflorenz auf Torejagd geht - glich mit dem ersten Saison-Elfmeter aus und drehte das Spiel. Doch der Ex-Fürther Kacper Przybylko (87.) schaffte noch den Ausgleich.

dpa