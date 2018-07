Termin: Vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018

Kurzbeschreibung: Vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 findet in Russland die Endrunde der 21. Fußball-Weltmeisterschaft statt. In zwölf Stadien treten die insgesamt 32 Teilnehmer an, sowohl das Eröffnungsspiel als auch das WM-Finale werden im Moskauer Olympiastadion Luschniki ausgetragen.

