Live! Läuft Bayerns Tormaschine auch in Andalusien heiß?

Rekordmeister erwartet laut Heynckes mit Sevilla einen "absoluten Topgegner" - vor 35 Minuten

SEVILLA - 6:0 fertigte der FC Bayern in der Bundesliga den BVB ab. Doch in der Königsklasse erwarten die Vereinsverantwortlichen ein anderes Spiel. "Ein Tor" gab Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge neben einem guten Ergebnis als Ziel aus. Ob das gelingt? In unserem Live-Ticker verpassen sie nichts.

