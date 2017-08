Live: Lilien suchen in Duisburg den Anschluss

Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 zu Gast bei den Zebras - vor 1 Stunde

DUISBURG - Durchatmen in Duisburg: Nach dem Sieg in Heidenheim stehen die Zebras mit vier Punkten da und haben den Fehlstart vermieden. Mit dem SV Darmstadt kommt am Freitag aber ein Team, das sich früh in der Spitzengruppe etablieren möchte. Die Lilien bei den Zebras - bei uns im Live-Ticker!

+++Hier geht's zum Live-Ticker!+++

ama