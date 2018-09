Live: Löst Köln das Kleeblatt an der Spitze ab?

Der Zweitliga-Sonntag: Aue strebt gegen Pauli den ersten Dreier an. - vor 1 Stunde

HAMBURG - Fünf Treffer markierte der 1. FC Köln vor der Länderspielpause auf St. Pauli. Gegen Paderborn wollen die Geißböcke heute erneut die Tormaschine anwerfen - und zurück auf Platz eins. Zudem sind Bochum, Ingolstadt, Aue sowie Hamburgs Kiez-Kicker im Einsatz. Rüber in die Stadien!

Simon Terodde möchte seine Torjäger-Qualitäten auch gegen den Aufsteiger aus Paderborn unter Beweis stellen. © dpa



Hamburger SV - 1. FC Heidenheim 3:2 (0:0)

Der Hamburger SV hat sich dank Pierre-Michel Lasogga gegen den 1. FC Heidenheim seinen dritten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Der Stürmer erzielte alle drei Tore beim 3:2 (0:0) der Gastgeber am Samstag vor 45.379 Zuschauern im Volksparkstadion gegen die Schwaben. Für Lasogga waren es bereits die Saisontore Nummer drei bis fünf.

Zunächst waren die Gäste durch den drei Minuten zuvor eingewechselten Patrick Schmidt in Führung gegangen (64. Minute), ehe der ebenfalls eingewechselte Lasogga durch einen Hattrick binnen neun Minuten (75., 81., 83.) das Spiel drehte. Für den Endstand sorgte Heidenheims Robert Glatzel (89. Minute).

SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:1 (0:0)

Ein Last-Minute-Treffer von Tobias Kempe hat SV Darmstadt 98 einen Punkt gegen den SV Sandhausen gerettet. Beim 1:1 (0:0) vor 15.103 Zuschauern am Böllenfalltor in Darmstadt gingen die Sandhäuser durch ein Kopfballtor von Philipp Klingmann (47. Minute) in Führung. Mit einem direkt verwandelten Freistoß gelang Kempe in der 90. Minute der Ausgleich.

Darmstadt musste damit im dritten Heimspiel erstmals Punkte abgeben, Sandhausen bleibt trotz des ersten Auswärtspunkts sieglos. Im ersten Durchgang benötigten die Gastgeber eine halbe Stunde, um gegen diszipliniere Sandhäuser in die Partie zu kommen, hatten dann durch Immanuel Höhn und Marcel Heller zwei gute Chancen. Nach der Führung für die Gäste drängte Darmstadt auf den Ausgleich. Kempe traf bereits in der 65. Minute die Latte. Sandhausen verteidigte diszipliniert, blieb durch Konter gefährlich, doch am Ende gelang den Gastgebern der verdiente Ausgleich.

Dresden feiert ersten Sieg

Union Berlin - MSV Duisburg 2:2 (1:0)

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie kam der zuvor noch torlose Revierklub aus Meiderich in einer packenden Schlussphase zu einen 2:2 in Berlin. Die Union-Führung durch Akaki Gogia (44. Minute) drehten zunächst Cauly Oliveira Souza (77.) und Richard Sukuta Pasu (83.). Unions Verteidiger Florian Hübner (90.+1) sorgte noch für den Ausgleich. Trotz des Punkts bleibt das Gäste-Team des unter Druck stehenden Trainers Ilija Gruew Letzter. Die Köpenicker indes verpassten es durch die Punkteteilung, zumindest vorübergehend auf Platz eins zu springen.

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden 0:2 (0:1)

Maik Walpurgis ist ein optimaler Einstand als neuer Trainer von Dynamo Dresden geglückt. Nur drei Tage nach seiner Vorstellung als Nachfolger von Uwe Neuhaus führte Walpurgis den sächsischen Traditionsverein zu einem 2:0 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg. Ausgerechnet der langjährige Regensburger Aias Aosman (22. Minute) und nach dem Seitenwechsel Dario Dumic (52.) trafen vor 13.629 Zuschauern für die auf Stabilität bedachten Dresdner gegen den Jahn, der somit die zweite Niederlage in Folge kassierte.

