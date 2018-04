Live! Macht Bayern gegen Augsburg die Meisterschaft klar?

Bundesliga-Samstag verspricht vor allem im Tabellenkeller Spannung - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Bayern München braucht nur einen Sieg in Augsburg um zum 28. Mal Deutscher Meister zu werden. Spannend wird es im Abstiegskampf, wo die beiden Schlusslichter Köln und Hamburg je daheim gegen Mainz und Schalke punkten müssen. Außerdem empfängt Mönchengladbach die Hertha und Wolfsburg will in Freiburg den Negativ-Trend beenden.

+++ Hier geht's zur Live-Konferenz! +++

Hannover 96 - Werder Bremen 2:1 (2:0)

Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht des Freitagsspiels.

tn