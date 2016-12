Live! Martinovic macht's - 4:2 für die Ice Tigers

Wilson-Truppe will Erfolgsserie am Seilersee verlängern - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Wenn die Ice Tigers heute in Iserlohn auf die dort heimischen Roosters treffen, stellt sich die Favoritenfrage nicht. Ob sich formstarke Nürnberger bei der Rückkehr von Colten Teubert an den Seilersee aber wirklich so leichttun wie erwartet, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer in der engen Halle werden ihr Team jedenfalls nach vorne peitschen.

apö