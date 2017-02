Live: Nur noch 2:3 - Ice Tigers liegen weiter zurück

Wilson-Team muss zum Abschluss der DEL-Hauptrunde nach Schwenningen - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Fischtown war gestern, jetzt gilt der Fokus der Thomas Sabo Ice Tigers dem nächsten Gegner: Den Schwenninger Wild Wings. Wobei - so richtig aussagekräftig ist die Partie am Sonntag (14 Uhr) nicht, geht die heiße Phase der DEL-Saison doch erst mit den Playoffs los.

Platz drei ist sicher, der Playoff-Gegner auch. Die Thomas Sabo Ice Tigers können am Sonntag bei den Schwenninger Wild Winds also befreit aufspielen, ohne dabei ein unnötiges Risiko einzugehen. Darauf kommt es am letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde an!