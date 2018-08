Live: Ost-Duell in Aue - HSV fertigt Sandhausen ab

Zwei Spiele am Nachmittag - Narey trifft bei Hamburger Sieg doppelt - vor 1 Stunde

AUE - Zwei heiße Duelle am Nachmittag: Aue empfängt den 1. FC Magdeburg im Duell der Ostklubs, Kiel will nach dem Auftaktsieg auch gegen Heidenheim nachlegen. Am frühen Nachmittag konnte sich der Hamburger SV mit dem 3:0 in Sandhausen den ersten Sieg in der 2. Liga sichern - der Ex-Fürther Khaled Narey traf dabei doppelt.

Neuzugang Khaled Narey (li.) traf beim ersten HSV-Sieg in Liga zwei doppelt.



Neuzugang Khaled Narey (li.) traf beim ersten HSV-Sieg in Liga zwei doppelt. Foto: Daniel Maurer/dpa



SV Sandhausen - Hamburger SV 0:3 (0:2)

Der Hamburger SV hat seinen ersten Sieg in der 2. Bundesliga geholt und einen kompletten Fehlstart in die neue Saison abgewendet. Beim SV Sandhausen setzte sich der Absteiger am Sonntagnachmittag locker mit 3:0 durch. Der starke Neuzugang Khaled Narey (7. Minute/59.), den die Rothosen von der SpVgg Greuther Fürth holten, und Rick van Drongelen (30.) erzielten vor 14.508 Zuschauern die ersten HSV-Tore in der 2. Liga gegen die klar unterlegenen Gastgeber.

Nach dem 0:3-Auftakt gegen Holstein Kiel am vergangenen Freitag rückte die Mannschaft von Trainer Christian Titz dank der ersten drei Punkte ins Mittelfeld der Tabelle vor. Sandhausen ist nach der zweiten Niederlage vorerst Tabellenletzter.

Leichte Probleme hatten die von rund 4000 Fans begleiteten Hamburger nur in der Anfangsphase der Partie. Nach einem Fehler von SVS-Torhüter Marcel Schuhen gelang Narey dann das Führungstor. Im Anschluss an einen schönen Freistoß von Linksverteidiger Douglas Santos köpfte van Drongelen noch vor der Pause das 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste. Nareys zweitem Treffer ging erneut ein schwerer Fehler im Aufbauspiel von Sandhausens Torhüter Schuhen voraus, sodass der 24-Jährige nur noch ins leere Tor einschieben musste.

dpa