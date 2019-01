Live! Pföderl trifft erneut - 4:0 für die Ice Tigers

Die Jiranek-Jungs sind in Niedersachsen gefordert - vor 25 Minuten

WOLFSBURG - In den vergangenen Jahren gehörten Wolfsburg und Nürnberg in Deutschlands Eishockey-Eliteklasse stets zu den besten Mannschaften. In dieser Saison ist jedoch alles anders. Sowohl die Niedersachsen als auch die Nürnberger krebsen fernab der Playoff-Plätze herum. In der Autostadt wollen die Ice Tigers dennoch heute richtig Gas geben.

apö