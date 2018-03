Live! RB Leipzig will Zenit einfrieren

Team von Hasenhüttl nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel im Soll - vor 8 Minuten

ST. PETERSBURG - Es soll trotz Minusgraden aus deutscher Sicht so richtig heiß in Russland werden: RB Leipzig will bei Zenit St. Petersburg das Viertelfinale der Europa League buchen. Die Truppe hat den 2:1-Sieg aus dem Hinspiel im Nacken. Später am Abend gastiert Dortmund nach der Hinspiel-Pleite bei RB Salzburg.

+++ Hier geht's zum Live-Ticker +++

dpa