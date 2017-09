Live: "Robbery" bei Bayern auf der Bank - Müller startet

Dreifacher Finnbogason schießt Köln ab - BVB torlos - vor 23 Minuten

HAMBURG - Nachdem RB Leipzig zum Auftakt des 3. Spieltags in der Bundesliga mit 2:0 beim Hamburger SV triumphierte, verpasste der BVB beim 0:0 in Freiburg einen Sieg. In Augsburg stand ein Mann ganz besonders im Mittelpunkt. Am Abend bestreiten dann Hoffenheim und die Bayern das Spitzenspiel.

Traf gegen Köln dreimal: Augsburgs Stürmer Alfred Finnbogason (rechts). Foto: Stefan Puchner/dpa



+++ Hoffenheim gegen Bayern im Live-Ticker +++

SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Der SC Freiburg hat in Unterzahl den schwungvollen Saisonstart von Borussia Dortmund gebremst und sich ein 0:0 erarbeitet. In einem hitzig geführten Duell mussten die Breisgauer am Samstag vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion mehr als eine Stunde mit zehn Mann überstehen, weil Neuzugang Yoric Ravet nach einem Foul an BVB-Kapitän Marcel Schmelzer mit Rot vom Platz ging (29. Minute). Dortmund hatte zwar einige Chancen, blieb aber insgesamt blass und konnte die Serie von zuletzt zwölf Siegen in zwölf Spielen gegen den SCF nicht ausbauen.

Für Schmelzer dauerte das Comeback nach überstandener Verletzung am Sprunggelenk und wochenlanger Pause nur eine halbe Stunde. Nach einem Tritt in die Wade von Freiburgs Ravet musste der Linksverteidiger dem Augenschein nach verletzt mit einer Trage vom Platz gebracht und ausgewechselt werden. Der nicht souverän wirkende Schiedsrichter Benjamin Cortus zeigte dem Franzosen zunächst die gelbe Karte, entschied nach dem Einsatz des Video-Assistenten aber auf Rot.

FC Augsburg - 1. FC Köln 3:0 (2:0)

Mit einem verdienten Heimsieg hat der FC Augsburg um Dreifach-Torschütze Alfred Finnbogason dem 1. FC Köln die dritte Niederlage im dritten Liga-Spiel zugefügt und die Vorfreude der Domstädter auf den Europacup-Start gedämpft. Bei der Generalprobe für ihre Europa-League-Reise zum FC Arsenal unterlagen die Kölner in Augsburg mit 0:3 (0:2). Der isländische Torjäger Finnbogason (21./32./Elfmeter/90.+4) war der gefeierte Matchwinner.

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga steht der FC von Coach Peter Stöger weiter bei null Punkten. Das erhoffte Erfolgserlebnis fünf Tage vor dem Flutlicht-Match bei Arsenal in London blieb aus. Köln steht nach dem verpatzten Saisonstart mehr denn je vor einer komplizierten Spielzeit mit Abstiegskampf und Dreifachbelastung. Augsburg indes setzte seine Erfolgsserie gegen den Lieblingsgegner vom Rhein fort und blieb im achten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. Durch den ersten Saisonsieg kletterte die Truppe von Coach Manuel Baum mit nun vier Punkten in die obere Tabellenhälfte.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

Mit dem ersten Sieg in der neuen Spielzeit hat Eintracht Frankfurt seinen Ruf als Angstgegner von Borussia Mönchengladbach bestätigt. Die Hessen, die den Gladbachern bereits im Pokal-Halbfinale im April das Nachsehen gaben, gewannen mit 1:0 (1:0) im Borussia-Park.

Vor 51.431 Zuschauern erzielte Kevin-Prince Boateng (13.) den Siegtreffer für die Frankfurter. Die Mönchengladbacher, die zuvor saisonübergreifend in sechs Bundesligaspielen nacheinander unbesiegt waren, mussten die erste Niederlage in der neuen Saison hinnehmen.

FSV Mainz - Bayer Leverkusen 3:1 (1:1)

Der FSV Mainz 05 hat seinen ersten Saisonerfolg gefeiert und Bayer Leverkusen schon früh in der Saison in eine sportliche Krise gestürzt. Nach dem 1:3 (1:1) bleibt die weiter sieglose Werkself nach drei Spieltagen mit nur einem Zähler im Tabellenkeller der Bundesliga. Während der Druck auf Bayer-Trainer Heiko Herrlich zunimmt, bejubelte dessen Mainzer Kollege Sandro Schwarz nach zwei bitteren Niederlagen zum Auftakt seinen ersten Dreier im Oberhaus.

Vor 24.876 Zuschauern brachte Dominik Kohr die Gäste in der 22. Minute in Führung, die Yoshinori Muto (45.) kurz vor der Pause ausglich. Nach dem Wechsel sorgten der im Sommer vom AS Monaco geholte Abdou-Lakhad Diallo (57.) und der eingewechselte Suat Serdar (71.) für den verdienten Mainzer Erfolg.

VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:1 (0:0)

Auch der VfL Wolfsburg kann Aufsteiger Hannover 96 nicht schlagen. Im Niedersachsen-Duell trennten sich die Klubs mit 1:1 (0:0). Vor 27.321 Zuschauern in der Volkswagen Arena erzielten am Samstag Daniel Didavi (52. Minute) und Martin Harnik (75.) die Tore. Coach André Breitenreiter ist damit mit Hannover in Pflichtspielen weiter ungeschlagen, seit er den Klub im Frühjahr übernommen hat. 96 hat nach drei Spieltagen nun sieben Zähler, der VfL vier.

Wolfsburg hatte in einer ausgeglichenen Partie mehr Torchancen, Hannovers Punkt war aber nicht unverdient: Nach zwei Siegen gegen Mainz und Schalke zum Saisonbeginn spielten die Gäste mutig, kamen aber kaum zu klaren Torchancen. Bei beiden Treffern wurde der Ball abgefälscht und fand jeweils mit Glück den Weg ins Tor.

Hamburger SV - RB Leipzig 0:2 (0:0)

Fünf Tage vor dem Champions-League-Debüt hat RB Leipzig in der Bundesliga den zweiten Saisonsieg gefeiert und ist vorübergehend auf Rang drei geklettert. Die Sachsen setzten sich am Freitagabend mit 2:0 (0:0) beim Hamburger SV durch. Die Gastgeber verpassten damit den möglichen 500. Bundesliga-Heimsieg und einen perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen.

Naby Keita (67. Minute) und Nationalspieler Timo Werner (75.) erzielten vor 50.321 Zuschauern in Hamburg die Tore. Die Norddeutschen rutschten durch die erste Saisonpleite zunächst auf Rang fünf ab. RB Leipzig feiert am Mittwoch bei AS Monaco sein Königsklassen-Debüt.

