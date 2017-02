Live: Schalke will den Aufwärtstrend fortsetzen

GELSENKIRCHEN/MÜNCHEN - Mit 0:8 kommt der HSV bei den Bayern unter die Räder. Leipzig bleibt durch das 3:1 gegen Köln dran, für Darmstadt sieht es nach der Niederlage gegen Augsburg düster aus. Dieter Heckings Gladbacher gewannen bei den Schanzern, ehe Schalke gegen Hoffenheim den Spieltag beschließt.

Genug Europa-League-Euphorie, für den FC Schalke geht es am Abend gegen Hoffenheim wieder um den Anschluss in der Tabelle. © dpa



FC Ingolstadt - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat seine Aufholjagd fortgesetzt. Drei Tage nach dem Achtelfinal-Einzug in der Europa League siegte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Sonntag beim FC Ingolstadt 2:0 und rückte mit nun 29 Punkten auf den zehnten Platz vor.

Ingolstadt bleibt mit 18 Zählern Vorletzter. Allerdings hatte Gladbach beim Führungstreffer Glück, dem Tor von Lars Stindl (60.) war ein Handspiel vorausgegangen. André Hahn sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (90.+1).

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0)

Dank Torjäger Vedad Ibisevic und Vladimir Darida ist Hertha BSC im Rennen um die Europapokal-Startplätze weiter gut dabei. Der Bosnier bewies mit dem Führungstor beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt wie schon eine Woche zuvor gegen den FC Bayern München seine Wichtigkeit für die Berliner.

Dank des Führungstreffers von Ibisevic (52.) und dem zweiten Saisontor von Darida (83.) verdrängten die Berliner die Eintracht am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit nun 37 Punkten von Platz fünf.

Mit drei Treffern gegen den HSV bewies Robert Lewandowski erneut seine Klasse. © dpa



Bayern München - Hamburger SV 8:0 (3:0)

Ihrem Lieblingsgegner der vergangenen Jahre ließen die Bayern auch diesmal keinerlei Chance. Schon vor der Pause war nach Treffern von Arturo Vidal (17. Minute) und Robert Lewandowski (24., Foulelfmeter/42.) alles entschieden. Erneut Lewandowski (54.), David Alaba (56.), Kingsley Coman (65./69.) und Arjen Robben (87.) machten den vierthöchsten Bayern-Sieg der Bundesliga-Geschichte schließlich perfekt.

Vor zwei Jahren hatten die Münchner den HSV schon einmal mit 8:0 abgefertigt. Für Ancelotti war es im jobübergreifend 1000. Pflichtspiel als Trainer der 591. Sieg – ein gänzlich ungefährdeter.

RB Leipzig - 1. FC Köln 3:1 (2:0)

Durch den 15. Sieg im 22. Saisonspiel bleibt Leipzig zumindest einigermaßen dran am FC Bayern. In einer einseitigen Partie sorgte Emil Forsberg (5.) nach feiner Vorarbeit durch Timo Werner für die frühe Führung.

Per Eigentor legte Kölns Dominic Maroh, von 2008 bis 2012 im Trikot des 1. FC Nürnberg, noch vor dem Pausenpfiff den zweiten Leipziger Treffer nach – und zwar äußerst unglücklich: Mit dem linken Knie bugsierte er den Ball ins Netz. Nach dem Kölner Anschluss durch Yuya Osako (53.) stellte Werner (65.) schnell den alten Abstand wieder her.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

Doppelpacker Aubameyang ebnete den Dortmunder Weg zum Sieg. © AFP



Die in dieser Saison so inkonstanten Dortmunder erwischten wieder einen besseren Tag und waren den Gastgebern in allen Belangen überlegen. Die Ein-Tore-Führung zur Pause durch Sokratis (13.) spiegelte nicht den Spielverlauf wider.

Die Westfalen hätten schon zuvor mehrmals nachlegen müssen. Weitere Treffer aber gelangen erst Pierre-Emerick Aubameyang (55./70.) nach Wiederanpfiff.

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 0:2 (0:2)

Ein früher Mainzer Doppelschlag erwischte Bayer kalt: Stefan Bell (3.) und Levin Öztunali (11.) ließen die Gäste auf drei Punkte hoffen. Bayer kassierte schnell erste Pfiffe von seinen Anhängern - und brachte offensiv auch danach wenig zustande.

Die Europa-League-Ambitionen des Werksklubs erhalten durch die überraschende Niederlage somit wieder einen kleinen Dämpfer.

SV Darmstadt 98 - FC Augsburg 1:2 (0:0)

Lange blieb es ein Spiel ohne Höhepunkte, bis Marcel Heller gleich die erste wirkliche Darmstädter Torchance nutzte. Nach 48 Minuten verwertete der Offensivspieler eine Flanke von rechts aus kurzer Distanz zum 1:0, das nicht lange Bestand hatte.

Nur sieben Minuten später gab Referee Jochen Drees nach einer unbedachten Aktion von Alexander Milosevic Strafstoß für Augsburg, den nutzte Paul Verhaegh. Raul Bobadilla (85.) traf kurz vor Schluss entscheidend für den FCA.

VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1:2 (1:2)

Dank Torjäger Serge Gnabry hat Werder Bremen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga drei wichtige Punkte geholt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri gewann am Freitagabend das Nordduell beim VfL Wolfsburg überaus glücklich mit 2:1 (2:1) und verließ Relegationsplatz 16. Die über 90 Minuten besseren Gastgeber konnten eine Vielzahl zum Teil hochkarätiger Chancen nicht nutzen.

Gnabry brachte die Bremer mit seinen Saisontoren neun und zehn (10. und 18. Minute) früh in Führung, nach dem Anschlusstreffer durch den Spanier Borja Mayoral (19.) stürmten fast nur noch die Wolfsburger. Durch den Auswärtssieg zum Auftakt des 22. Spieltags ist Bremen nun punktgleich mit dem VfL Wolfsburg (beide 22).

dpa