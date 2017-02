Live! Schmidt schwitzt - FCB gastiert bei Schanzern

Gladbach spielt in Bremen vor - Leipzig hat den HSV zu Gast - vor 1 Stunde

MAINZ - Mainz eröffnete den 20. Spieltag mit einem Heimsieg gegen Augsburg. Heute steht Leverkusen-Coach Roger Schmidt auf dem Prüfstand, ein Misserfolg gegen Frankfurt könnte seinen Job gefährden. Der FCB ist in einem bayerischen Derby in Ingolstadt zu Gast und aufstrebende Hamburger in Leipzig gefordert.

+++ Hier geht's zur Live-Konferenz +++

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 2:0 (1:0)

Aufatmen bei Mainz 05: Die Rheinhessen haben beim 2:0 gegen den FC Augsburg den ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert und den befürchteten Absturz Richtung Abstiegsplätze erst einmal verhindern können. Beim Startelf-Debüt von Wintertransfer Bojan Krkic setzten sich die Nullfünfer am Freitagabend durch die Tore von Levin Öztunali (31. Minute) und Jairo (62./Foulelfmeter) gegen ihren Lieblingsgegner durch.

dpa