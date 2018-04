Live! Schockt Darmstadt nach der Fortuna auch die Kieler?

Störche empfangen am Samstag die Lilien - Duisburg zu Gast in Berlin - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitag kassierte Spitzenreiter Düsseldorf gegen Bochum die zweite Niederlage in Folge. Heute empfängt Union Berlin den MSV Duisburg zum Krisengipfel, Aue will derweil gegen St. Pauli den Positivtrend fortsetzen. Schlusslicht Kaiserslautern muss zwingend gegen Regensburg punkten. Hier gibt's die Konferenz im Live-Ticker!

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:2 (0:0)

