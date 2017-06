Live: Schützenfest in Nürnberg - DFB-Elf führt 5:0

Deutschland trifft auf San Marino - Doppelpack von Sandro Wagner - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Der Weltmeister ist zu Gast in Nürnberg! In der WM-Qualifikation treffen Jogis Jungs am Samstagabend auf San Marino. Auf dem Papier vielleicht kein Leckerbissen, viele Tore für die DFB-Auswahl sind aber zu erwarten. Verfolgen Sie die Partie mit in unserem Live-Ticker!

+++Hier geht's zum Live-Ticker!+++

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Mustafi, J. Hector - Can - Goretzka, Draxler - Brandt, Younes - Stindl - Wagner

San Marino: E. Benedettini - Bonini, Della Valle, Biordi, Cesarini, Palazzi - A. Golinucci, Cervellini, Mazza, Zafferani - Rinaldi

Tore: 1:0 Draxler (11.), 2:0 Wagner (16.), 3:0 Wagner (29,), 4:0 Younes (39.), 5:0 Mustafi (47.) | Gelbe Karten: | Schiedsrichter: Petrescu (Rumänien) | Zuschauer: 30.000.

Bilderstrecke zum Thema Der DFB in Herzogenaurach: Jogis Jungs beziehen ihr Quartier Am Mittag ist die deutsche Fußballnationalmannschaft in Franken angekommen. Mit dem Mannschaftsbus ging es vom Nürnberger Flughafen nach Herzogenaurach, wo Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler ihre Zimmer im Novina Hotel bezogen.



ama