Live! Setzen die Bayern das nächste Ausrufezeichen?

München empfängt Frankfurt - Wolfsburg gastiert bei Verfolger Leipzig - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Der FC Bayern präsentiert sich derzeit in Topform. Heute ist die Eintracht aus Frankfurt zu Gast in München. Aufsteiger Leipzig will auch gegen Wolfsburg seine beeindruckende Heimbilanz fortsetzen. 1899 Hoffenheim gastiert derweil in Freiburg. Der Bundesliga-Spieltag vom Samstag im Live-Ticker.

+++ Hier geht's zum Live-Ticker. +++

loc