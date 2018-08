Live: Startet Köln besser als der HSV in die zweite Liga?

Der FC muss im West-Duell beim VfL Bochum ran - vor 1 Stunde

BOCHUM - Nach dem schwachen Start des HSV am Freitagabend, steigt am Samstag mit dem 1. FC Köln auch der zweite Bundesliga-Absteiger in die neue Zweitliga-Saison ein. Die Rheinländer sind beim VfL Bochum gefordert. Wie sich der FC schlägt? Die Antwort hat der Live-Ticker!

sha