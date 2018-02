Live! Tedesco will mit Schalke in Leverkusen punkten

NÜRNBERG - In der Bundesliga rollt bei bestem Wetter auch am Sonntag der Ball. Den Anfang machen Bayer Leverkusen und Schalke 04. Das Spiel geht durchaus als "Topspiel" durch: Mit 38 Punkten belegt die "Werkself" in der Tabelle einen starken vierten Rang. Lediglich einen Zähler dahinter lauert bereits Schalke - verlieren will dieses Match sicher keiner von beiden.

An der Seitenlinie immer auf Anschlag: Domenico Tedesco und Schalke 04 rechnen sich auch beim Duell in Leverkusen Zählbares aus. © afp



Werder Bremen - Hamburger SV 1:0 (0:0)

Der SV Werder Bremen hat das brisante Nordderby gegen den Hamburger SV mit 1:0 (0:0) gewonnen. Der entscheidende Treffer für die Bremer fiel durch ein Eigentor von Rick van Drongelen in der 86. Minute. Werder holte damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf und vergrößerte die Sorgen des großen Rivalen. Während die Bremer mit 26 Punkten auf den 14. Rang der Fußball-Bundesliga kletterten, verharrt der HSV nach dem 24. Spieltag in höchster Abstiegsnot mit 17 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz.

Beide Teams boten am Samstagabend in einer umkämpften aber niveauarmen Partie kaum sehenswerte Aktionen. Schiedsrichter Felix Zwayer musste das Spiel in der ersten Halbzeit zweimal unterbrechen, da im Fanblock des HSV zahlreiche Feuerwerkskörper gezündet wurden.

Bayern München - Hertha BSC 0:0 (0:0)

Jupp Heynckes hatte beim kleinen Jubiläum nichts zu feiern. Im 25. Pflichtspiel seit seiner Rückkehr auf die Münchner Trainerbank im Oktober letzten Jahres musste sich der FC Bayern mit einem 0:0 gegen Hertha BSC begnügen. Damit endete eine starke Heynckes-Serie, denn zuletzt hatte der 72-Jährige 14 Plichtspielsiege nacheinander bejubelt. Glücklos agierte Robert Lewandowski in seinem 250. Spiel in der Fußball-Bundesliga. Egal, ob es der Pole mit links, rechts oder dem Kopf versuchte – ein Treffer wollte nicht glücken.

Heynckes, der beim 2:2 im Hinspiel in Berlin noch nicht dabei war, ließ vor 75.000 Zuschauern die gegen Besiktas Istanbul lediglich eingewechselten Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben von Beginn an los. Die beiden 34-Jährigen forderten oft den Ball, Robben prägte das Bayern-Spiel mehr als Ribéry.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat einen weiteren Schritt zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht. Der Aufsteiger gewann am Samstag in einem schwachen Spiel gegen den Europapokal-Anwärter Eintracht Frankfurt verdient mit 1:0 (1:0) und bleibt mit seinem neuen Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen. Aus vier Spielen unter dem 43-Jährigen holten die Schwaben zehn Punkte und können im Abstiegskampf etwas durchatmen.

Erik Thommy (13. Minute) schoss die Gastgeber vor 55.418 Zuschauern zum dritten Sieg in Serie und verpasste der Eintracht im Rennen um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer. Der pomadige Tabellendritte konnte bei weitem nicht an die Leistung vom 2:1 gegen Vize-Meister RB Leipzig anknüpfen. Stuttgart, das spielerisch ebenfalls enttäuschte, hatte zumindest ein Chancenplus.

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat seine Krise in Hannover beendet. Nach vier Niederlagen am Stück gewannen die Gladbacher am Samstag beim niedersächsischen Fußball-Bundesligisten mit 1:0 (0:0) durch den erlösenden Treffer von Christoph Kramer in der 72. Minute. Die Borussen zogen in der Tabelle an den Gastgebern vorbei in die obere Hälfte und liegen dank des Sieges zwei Punkte vor dem Aufsteiger.

Der früher in Hannover tätige Gladbach-Coach Dieter Hecking erlebte einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft. Trotz zuvor vier Spielen ohne Punkt und ohne Tor agierte Gladbach mutig nach vorne. Die Borussen erspielten sich einige Torchancen, die sie unkonzentriert und leichtfertig vergaben, ehe Kramer mit links ins Netz traf. Der Gastgeber hielt mit Laufbereitschaft dagegen und kam erst nach der Pause zu spielerisch besseren Aktionen.

1899 Hoffenheim - SC Freiburg 1:1 (0:0)

Nils Petersen hat dem SC Freiburg mit seinem zwölften Saisontor einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gesichert. Der Kapitän traf am Samstag im Baden-Derby bei 1899 Hoffenheim per Foulelfmeter in der 66. Minute zum 1:1 (0:0), nachdem Andrej Kramaric (57.) die Hausherren mit einem direkten Freistoß in Führung gebracht hatte. Für die TSG war das Remis vor 30.150 Zuschauern ein weiterer Rückschlag im Rennen um die internationalen Startplätze.

Hoffenheim schaltete von Beginn an den Vorwärtsgang ein, lief sich bei seinen Angriffsbemühungen zunächst aber immer wieder an der kompakten Freiburger Abwehr fest. Die lauf- und kampfstarken Gäste verengten geschickt die Räume und ließen kaum etwas zu. Lediglich wenn Bayern-Leihgabe Serge Gnabry auf dem linken Flügel Tempo aufnahm, geriet die SC-Defensive in Bedrängnis.

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

Der VfL Wolfsburg hat beim Debüt von Trainer Bruno Labbadia gegen den FSV Mainz 05 unentschieden gespielt. Die Niedersachsen kamen in der Auswärtspartie am Freitagabend gegen die Rheinhessen zu einem 1:1 (1:1). Es war das 13. Remis des VfL in dieser Fußball-Bundesliga-Saison.

Labbadia hatte am Dienstag die Nachfolge von Coach Martin Schmidt angetreten, nachdem der Schweizer zurückgetreten war. Wolfsburgs Josip Brekalo brachte die Gäste in dem Kellerduell vor 25.173 Zuschauern zunächst in Führung (6. Minute), kurz vor der Pause glich der Japaner Yoshinori Muto aber aus (44.). Der Angreifer war nur drei Minuten vor seinem Treffer für den angeschlagenen Emil Berggreen eingewechselt worden.

Durch das Remis bleiben beide Teams tief im Tabellenkeller. Wolfsburg hat 25 Punkte, Mainz einen weniger. Werder Bremen kann am Wochenende schon mit einem Remis Mainz wieder auf den Relegationsrang verweisen.

