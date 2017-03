Live! Union spielt auf dem Kiez - Die Ex besucht Terodde

Der Zweitliga-Freitag: Aue ist gegen den KSC gefordert - vor 1 Stunde

HAMBURG - Am Millerntor begegnen sich zum Start in die 24. Runde die derzeit formstärksten Teams des Unterhauses. St. Pauli hat durch imposante 13 Punkten aus den vergangenen fünf Partien die Abstiegsränge verlassen, die Gäste aus Berlin sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Während Stuttgarts Sturm-Ass Simon Terodde Besuch von seinem Ex-Klub bekommt, hat Aue hat in einem Kellerduell den KSC zu Gast.

apö