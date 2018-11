Live: Verfolgerduell in Regensburg - FCI unter Druck

Köln siegt souverän in Darmstadt - Bochum schließt auf - vor 51 Minuten

REGENSBURG - Der FC St. Pauli könnte heute mit einem Sieg in Regensburg auf Platz drei in der zweiten Fußball-Bundesliga springen - der gastgebende Jahn will dies indes verhindern und durch einen Dreier mit den Hamburgern gleichziehen. Schlusslicht Ingolstadt muss in Dresden ran und der FCH empfängt den SCP. Hier ist die Live-Konferenz!

VfL Bochum - Erzegbirge Aue 2:1 (0:1)

Der VfL Bochum hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Am Samstag setzte sich der Revierclub mit 2:1 (0:1) gegen Erzgebirge Aue durch. Aber erst zwei späte Tore von Tom Weilandt (73./90.+2 Minute) bescherten dem Gastgeber den zweiten Heimerfolg hintereinander. Davor mussten die 17.012 Zuschauer lange bangen, denn Pascal Testroet brachte Aue früh (2.) in Führung. Aber Weilandts Doppelpack setzte die Serie der Bochumer, die seit nun sechs Spielen unbesiegt sind, fort. Während sich die Elf von VfL-Coach Robin Dutt auf den vierten Tabellenplatz vorschob, hat Aue nur vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Holstein Kiel - SV Sandhausen 2:1 (2:0)

Holstein Kiel bleibt in dieser Saison daheim weiter ungeschlagen. Das Team von Trainer Tim Walter bezwang am Samstag den SV Sandhausen mit 2:1 (2:0) und verbesserte sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf den siebten Rang. Kingsley Schindler (9. Minute) und Jae Sung Lee (33.) erzielten vor 8404 Zuschauern im Holsteinstadion die Tore für die Kieler zu deren dritten Heimsieg. Fabian Schleusener (83.) traf für den SV Sandhausen, der nach der achten Saisonpleite auf Abstiegsrelegationsrang 16 verharrt.

SV Darmstadt 98 - 1. FC Köln 0:3 (0:0)

Ein Treffer von Torjäger Simon Terodde hat den 1. FC Köln beim SV Darmstadt 98 auf die Siegerstraße zum 3:0 (0:0)-Sieg gebracht. In einer lange Zeit ausgeglichenen Zweitliga-Partie traf der Angreifer vor 17.400 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor in der 55. Minute zur Führung. Rafael Czichos (66.) und Jhon Cordoba (70.) sorgten am Ende für einen klaren Sieg der Domstädter, die sich damit zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze schoben.

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 0:1 (0:0)

Der MSV Duisburg hat erstmals seit August die Abstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Am Freitag holte die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht zum Auftakt des 14. Spieltags einen 1:0 (0:0)-Sieg bei Arminia Bielefeld und kletterte vorerst auf den 15. Tabellenplatz. Ahmet Engin (82. Minute) erzielte den entscheidenden Treffer. Bei der Arminia, die seit nunmehr acht Pflichtspielen auf einen Sieg wartet, wird die Situation für Coach Jeff Saibene immer brisanter.

