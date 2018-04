Live: Was macht Club-Konkurrent Kiel in Dresden?

St. Pauli und Union stehen im direkten Duell unter Druck - vor 3 Minuten

DRESDEN - Die 2. Liga biegt so langsam aber sicher in den Saisonendspurt ein. Am 30. Spieltag muss Holstein Kiel, das vier Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten 1. FC Nürnberg hat, bei Dynamo Dresden ran. Doch auch auf den anderen Plätzen ist es spannend - die Live-Konferenz!

+++ Hier geht's zur Live-Konferenz der Samstagsspiele +++

sha