Live! Zündet der BVB in Hannover das nächste Tor-Feuerwerk?

Mannschaft von Neu-Trainer Lucien Favre geht als Tabellenführer ins Spiel - vor 26 Minuten

HANNOVER - Nach 30 Sekunden zum Saisonauftakt das erste Gegentor schlucken müssen - und danach ganz stark aufgespielt: Borussia Dortmund präsentierte sich gegen RB Leipzig in bestechender Form. Knüpft "Schwarz-Gelb" direkt in Hannover daran an? Der Live-Ticker gibt die Antwort!

