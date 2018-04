Liverpool legt vor: 3:0 im Hinspiel gegen ManCity

LIVERPOOL - Der FC Liverpool hat im Duell mit Manchester City einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Das Team von Trainer Jürgen Klopp siegte am Mittwochabend an der Anfield Road 3:0 gegen den Tabellenführer der Premier League von Coach Pep Guardiola.

Der FC Liverpool hat im Hinspiel gegen Manchester City ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und mit 3:0 gewonnen. © Peter Byrne/dpa



Liverpool FC - Manchester City 3:0 (3:0)

Mohamed Salah (12. Minute), Alex Oxlade-Chamberlain (21.) und Sadio Mané (31.) erzielten im Viertelfinal-Hinspiel die Tore für die Reds. Man City um die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané enttäuschte und war im Angriff harmlos. Liverpools deutscher Torhüter Loris Karius wurde kaum gefordert. Am Dienstag treffen sich die Teams zum Rückspiel in Manchester.

FC Barcelona - AS Rom 4:1 (1:0)

Der FC Barcelona steht vor dem Einzug ins Halbfinale der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel setzten sich die hoch favorisierten Katalanen gegen die AS Rom nach einer klaren Steigerung in der zweiten Halbzeit mit 4:1 (1:0) durch. Eigentore von Roms Daniele De Rossi (38. Minute) und Kostas Manolas (55.) brachten Barcelona die Führung, anschließend trafen Gerard Piqué (59.) und Luis Suárez (87.) am Mittwochabend im heimischen Camp Nou für die überlegenen Gastgeber. Edin Dzeko (80.) war für die Italiener erfolgreich.

