Lösung gegen Fangewalt: Grindel bleibt geduldig

DFB-Präsident will "langen Atem" beweisen - vor 20 Minuten

FRANKFURT/MAIN - DFB-Präsident Reinhard Grindel will nach seiner angekündigten Aussetzung der Kollektivstrafe für gewaltbereite Fußballfans geduldig nach anderen Lösungen suchen - und sucht dabei den Dialog mit Fans und Vereinen.

"Ich werde auch ertragen, wenn das jetzt noch zwei, drei Spieltage so weitergeht. Man muss da einen langen Atem haben. So, wie es ist, kann es nicht weitergehen“, sagte er in der Wochenzeitung Die Zeit.

Ziel müsse sein, auch beim Strafenkatalog viel mehr Transparenz und vor allem gerechtere Maßnahmen zu finden. Von den bisherigen Kollektivstrafen wie Blocksperren, Teilausschlüsse oder Geisterspiele will Grindel zukünftig absehen. "Wer mit uns redet, nimmt Einfluss auf unsere Entscheidungen. Wer nicht mit uns redet, hat keinen", sagte er dem Blatt.

dpa