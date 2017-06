Low springt jetzt für Australien

LEIPZIG - Vanessa Low hält künftig die australische Fahne hoch. Die 26-jährige Paralympicssiegerin wird nach ihrem Umzug zu ihrem Freund Scott Reardon in Zukunft nicht mehr für Deutschland, sondern für den fünften Kontinent starten.

Abschiedsbild: Vanessa Low wird bei internationalen Wettkämpfen künftig für Australien in der Weitsprunggrube landen. © dpa



"Natürlich sind wir traurig. Der deutsche Behindertensport verliert eines seiner Aushängeschilder", sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Friedhelm Julius Beucher am Dienstag.

Die beidseitig oberschenkelamputierte Low hatte im vergangenen Sommer bei den Paralympics in Rio des Janeiro mit Gold und Weltrekord im Weitsprung ihre Karriere gekrönt. Zudem gewann sie Silber über 100 Meter. Dafür wurde Low zur "Behindertensportlerin des Jahres" 2016 gewählt und erhielt zudem den erstmals verliehenen "Keep Fighting Award" der Familie von Formel 1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

"Der Umzug nach Australien hat rein private Gründe. Der Wechsel nach Australien ist notwendig, weil ich dort sonst kaum Trainingsmöglichkeiten hätte", begründete Low ihren Schritt.

An diesem Freitag wird sie in Leverkusen beim 7. Integrativen Sportfest ihren einzigen Wettkampf in diesem Jahr bestreiten und letztmals im Trikot ihres Klubs Bayer Leverkusen starten. Sie hatte zuletzt mehrere Jahre in den USA gelebt und trainiert. Nach Rio war aber ihr Visum abgelaufen. "Aber wir wollten ihr keine Steine in den Weg legen", unterstrich Beucher.

