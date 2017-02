Löwen live! Erst FCN, dann Försterei - Lieberknechte am Hardtwald

Zweitliga-Freitag: 1860 will Serie verlängern, der BTSV die Serie brechen - vor 47 Minuten

BERLIN - Der TSV 1860 München ist gut drauf. Nach dem verdienten 2:0 gegen den Club, dem zweiten Sieg in Serie, soll nun Union Berlin dran glauben. Doch auch die Eisernen haben einen Lauf, der Tabellendritte ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Im Komplementärspiel versuchen seit fünf Partien sieglose Braunschweiger in Sandhausen zurück in die Erfolgsspur.

